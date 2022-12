Dorong UKM ke Industri Halal, BAZNAS Raih Penghargaan Best Financial Support

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih penghargaan Best Financial Support sub kategori Islamic Financial Institution.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pimpinan BAZNAS Saidah Sakwan MA bersyukur lembaga yang dipimpinnya itu masuk dalam financial instititution.

"Selama ini kami bergerak mendampingi pengembangan institusi keuangan. kami akan memperkuat sistem ekonomi syariah terutama keuangan syariah," ujar Saidah, dalam keterangannya, Senin (12/12).

Menurut Saidah, semua tata kelola dan ekosistem BAZNAS, seperti program Microfinance, pengembangan UKM-UKM, semua yang mendapatkan dana masuk ke dalam sistem ekonomi syariah.

"Ini menjadi bagian dari penguatan keuangan syariah. Di samping itu kami juga mendorong semua UKM-UKM binaan masuk ke dalam ekosistem industri halal," jelasnya.

BAZNAS, kata Saidah, sudah melakukan sertifikasi halal bagi pelaku UKM-UKM binaan sebagai dukungan dari pendampingan, capacity building, dan hubungan fisikal agar masuk ke industri halal.

"Kami dorong saat ini adalah ekosistem ekonomi haji. Ini juga akan mendorong kemajuan dari industri halal terutama sektor ekspor," ungkapnya.