Dorong Industri Kreatif Berkelanjutan, Telkom University Gelar BCM ke-10

jpnn.com, BANDUNG - TELKOM UNIVERISTY melalui Fakultas Industri Kreatif (FIK) menggelar konferensi internasional Bandung Creative Movement (BCM) 2023 secara hybrid pada Kamis (8/6).

Acara ini merupakan wadah bagi para peneliti, insan kreatif, akademisi serta profesional industri dari seluruh dunia untuk mempresentasikan hasil penelitian dan kegiatan pengembangannya di bidang teknologi, desain, kemasyarakatan, bisnis, dan lingkungan.

Adapun BCM 2023 merupakan konferensi internasional BCM ke-10 yang dilaksanakan setiap tahunnya, sejak 2014.

Mengusung tema Enhancing Collaboration in Arts, Design and Craft for Sustainable Creative Industries, acara ini diisi kegiatan pre-event berupa workshop series dan webinar dengan topik menarik.

Mulai dari sharing penulisan publikasi ilmiah, webinar pentingnya melestarikan arsitektur nusantara, 3D rendering dan penggunaannya dalam arsitektur dan interior, tipografi aksara jawa, serta workshop ilustrasi relief printing.

Dalam BCM 2023 ini, ada 15 perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri yang berpartisipasi.

Ketua BCM 2023, Wibisono Tegar Guna Putra menjelaskan BCM merupakan sebuah konferensi yang telah berkembang menjadi wadah bagi para praktisi dan akademisi saling berkolaborasi ataupun bertukar ide.

"BCM memasuki tahun ke-10 ini, dengan bangga kami bisa mengatakan BCM bukan lagi sekedar meningkatkan publikasi internasional. BCM ini sekaligus menjadi wadah yang bersifat kolaboratif, tidak hanya bagi praktisi namun akademisi, baik dalam aspek bisnis, penelitian, dan pemajuan kebudayaan. Kondisi ini diwujudkan dan direspon oleh Bandung Creative Movement dalam tema-tema berbeda yang diangkat dalam konferensi ini tiap tahunnya," kata Wibisono.