Down For Life Bicara Soal Anak-anak Berkebutuhan Khusus dalam Lagu Children of Eden

jpnn.com, JAKARTA - Band metal, Down For Life kembali melepas karya terbaru berjudul Children Of Eden.

Single yang telah dipersiapkan sejak 2019 lalu itu kini sudah dirilis melalui berbagai platform musik digital.

"Penggarapan single ini dikerjakan cukup panjang, semenjak 2019, karena para personel sendiri berada di beberapa kota berbeda," kata vokalis Down For Life, Stephanus Adjie, Senin (17/1).

Down For Life tampil dengan formasi tambahan dalam lagu Children Of Eden.

Dua nama musisi muda kini resmi bergabung di Down For Life yakni Mattheus Aditirtono (bas) dan Adria Sarvianto (sequencer).

Menurut Stephanus Adjie, lagu Children Of Eden mengangkat cerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus.

Down For Life terinspirasi dari kehidupan Malik, anak kedua dari Kukuh Prasetyo Hadi, kerabat dekat Down For Life, serta Keysha, keponakan dari Stephanus Adjie.

"Meski memiliki beberapa keterbatasan, namun dengan hebatnya mereka tumbuh sebagai pribadi yang luar biasa tanpa perlu meminta kasih sayang berlebih atau pun kesempatan spesial," jelasnya.