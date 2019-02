Doyan Sushi? ini 10 Menu yang Paling Sehat

Sushi dan sashimi di Shangri-La hotel Surabaya. FOTO : Shangri-La

jpnn.com - Begitu populernya sushi, terbukti dengan bertebarannya restoran (plus konsep sushi kaki lima) Jepang di kota-kota besar. Bagi banyak orang, sushi merupakan pilihan makanan yang tampaknya sehat. Padahal, ini tergantung menu yang Anda pesan.

Faktanya, beberapa jenis sushi disajikan dengan gaya fusion atau kerap disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. “Misalnya dengan penambahan mayones, krim keju, saus sambal, atau dimasak dengan digoreng (deep fried). Jadi, sushi yang awalnya merupakan hidangan sehat, bisa jadi malah mengancam kesehatan,” kata dr. Alvin Nursalim dari KlikDokter.

Jika makanan sehat adalah yang Anda cari, pastikan pilih menu yang paling sehat.

1. Awali dengan sup

Sebelum menyantap hidangan sushi, sebaiknya awali dengan sup. Sup miso bisa menjadi pilihan. Sup ini bisa membantu memberikan rasa kenyang tanpa banyak kalori. Menurut Janel Ovrut Funk, ahli diet asal Amerika Serikat (AS) kepada Shape, semangkuk kecil sup miso mengandung kurang dari 75 kalori. Selain itu, sup miso juga mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan.

2. Abaikan yang garing-garing

Siapa tak suka makanan yang crunchy? Sayangnya, ini tak sehat. Memang tampilannya menggoda, apalagi dengan warna kecokelatan. Namun, lebih baik hindari pilihan menu crunchy rolls yang isiannya digoreng atau aneka tempura.

“Sushi dengan penyajian segar tanpa diproses merupakan pilihan yang lebih baik. Hindari sushi dengan cara masak deep fried,” kata dr. Alvin.

Sumber : Klikdokter