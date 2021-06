Dramatis! Swedia Susah Payah Meredam Kebangkitan Lewandowski Cum Suis

jpnn.com, SAINT PETERSBURG - Swedia mengamankan posisi puncak di klasemen Grup E setelah memenangi laga kontra Polandia dengan skor 3-2 di Saint Petersburg, Rabu (23/6) malam.

Pemain Swedia Emil Forsberg menyarangkan gol pertama timnya hanya 81 detik setelah kick-off.

Gol tersebut merupakan yang tercepat kedua dalam sejarah Piala Eropa, setelah tembakan 65 detik Dmitri Kirichenko pada 2004 saat Rusia melawan Yunani.

Polandia memberikan perlawanan melalui tensi permainan yang tinggi.

