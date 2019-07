Dua Cewek Pengin Tampil Cantik Malah, Masuk Penjara

Ilustrasi borgol. Foto: Pixabay

jpnn.com, SURABAYA - Maria Immanuela, 21, dan Rosieta Luthfy, 20, tergoda tampilan glowing berkat hasil skin care dan make-up branded.

Demi tampil cantik itu, dua perempuan tamatan SMK tersebut nekat mencuri beberapa kosmetik premium di salah satu gerai make-up high-end di Galaxy Mall, Jalan Dharmahusada Indah Timur.

Tapi, belum sempat menggunakan kosmetik itu, keduanya tertangkap pihak berwajib. Jadi, alih-alih bikin tutorial get ready with me dengan skin care mahal, mereka harus get ready untuk tidur di sel tahanan Mapolsek Mulyorejo.

BACA JUGA : Pengin Tampil Gaya Maksimal, Mas Christian Curi Kosmetik di Mal

Sebagian besar barang yang diembat keduanya memang skin care. Antara lain, serum, pelembap wajah, dan toner.

Item-item pilihan itu pun kerap mendapatkan review bagus dari penggunanya. Harganya memang tidak murah.

Nilai total 11 item hasil "berbelanja" tak halal itu mencapai Rp 7 juta.

"Mereka pengin cantik maksimal. Barang-barang itu bukan mau dijual atau dikasihkan orang, tapi mau dipakai sendiri," kata Kapolsek Mulyorejo Kompol Enny P. Rustam.