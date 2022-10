Dua Film Ini Bersaing Ketat di Festival Film Indonesia 2022

jpnn.com, JAKARTA - Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2022 telah mengumumkan 22 kategori nominasi ajang Piala Citra pada Sabtu (22/10).

Malam puncak anugerah Piala Citra 2022 ini akan dilakukan pada 22 November mendatang.

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas dan Before, Now & Then (Nana) bersaing ketat meraih nominasi ajang tersebut.

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas memborong 12 nominasi, yakni pemeran utama pria terbaik, pemeran utama wanita terbaik, hingga sutradara terbaik.

Sementara itu, film Before, Now & Then (Nana) meraih 11 nominasi, yaitu pemeran utama wanita terbaik, pemeran pendukung wanita terbaik, sutradara terbaik, hingga penulis skenario adaptasi terbaik.

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas diperankan oleh Reza Rahadian, Ratu Felisha, Ladya Cheryl, Marthino Lio.

Sementara itu, film Before, Now & Then (Nana) dibintangi oleh Ibnu Jamil hingga Happy Salma. (antara/jpnn)

Berikut daftar nominasi Festival Film Indonesia 2022;