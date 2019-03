Dua Perwakilan Indonesia Masuk Z-Girls dan Z-Boys di Korea

jpnn.com - DUA pemenang The Next Boy Girl Band, Vanya dan Malvin mewakili Indonesia masuk ke dalam grup Z-Girls dan Z-Boys.

Mereka diberi kesempatan berlatih langsung sebagai sebagai girl dan boyband di Korea bersama personel dari negara lainnya.

Selama berada di sana, Malvin dan Vanya mengaku mendapat banyak ilmu soal membangun girl dan boyband yang baik.

Menurutnya, pelatihan di Korea cukup berat karena sangat detail dalam urusan apapun. Termasuk bagaimana melakukan gerakan sebagai penampil yang baik.

"Sistem K-Pop itu berat, melatih kita jadi best of the best. Harus benar-benar detail dan harus over limited di sana,” kata Mavin, yang berasal dari grup B-Force di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (20/3).

Hal senada disampaikan Vanya, yang berasal dari grup Soulsisters. Latihan bersama grup Z-Girls dan Z-Boys di Korea Selatan mengaku harus banyak beradaptasi dengan maksimal.

“Awalnya saya tidak menyangka sama training sistemnya, mereka ingin kami lebih. Buat saya itu bikin shock, karena sangat sulit," ujar Vanya. Projek Z-Girls dan Z-Boys dibentuk oleh Zenith Media.

Grup tersebut dibuat demi menyatukan bakat idola di negara-negara Asia untuk bersaing dengan bintang K-pop lainnya. Z-Girls terdiri dari tujuh personel dari beberapa negara Asia.