Muda dan Bertalenta, Blitzen Unjuk Kebolehan Produksi Lagu Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Girl band asal Indonesia, Blitzen resmi meluncurkan album perdana mereka bertajuk, Player Number One.

Grup perempuan besutan label musik To the Clouds Entertainment itu menelurkan 10 lagu sekaligus untuk mengisi albumnya.

Adapun deretan lagu itu di antaranya Player Number Onem, yakni Player Number One, Greedy & Wicked, What's That About? dan Dang It!, Heartbreaker.

Selain itu, ada pula What Do You Say, Over & Over Again, Never Let You Go, What Do You Say dan Never Let You Go versi akustik.

Hal yang menarik dari peluncuran album baru Blitzen, yakni produksi lagu yang digarap sendiri oleh salah satu anggota grup, Sazura.

Perempuan 21 tahun itu rupanya memiliki ketertarikan dalam memproduksi lagu.

Dia menjelaskan lagu-lagu yang dia tulis berasal dari pengalaman rekan segrup dan orang di sekitarnya.

"Jadi, aku tanyakan ke teman-teman grup aku, punya cerita apa, lalu aku buat menjadi lagu," kata Sazura saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, baru-baru ini.