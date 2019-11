Dubes Kamboja untuk RI Berupaya Bubarkan Jumpa Pers Tokoh Oposisi

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Hor Nambora menginterupsi sebuah konferensi pers terbatas di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (6/11). Pihak yang menggelar jumpa pers itu adalah Wakil Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) Mu Sochua dan Kurawal Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Jakarta.

Hor merasa keberatan dengan agenda konferensi pers tersebut dan sempat melayangkan surat protes kepada Direktur Eksekutif Kurawal Foundation Darmawan Triwibowo. Hor menyurati organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kebebasan media dan penegakan demokrasi itu pada 5 November 2019 atau satu hari sebelum jumpa pers Sochua.

Tanpa diundang, Hor mendatangai konferensi pers itu, serta bersitegang dengan Sochua dan Darmawan Triwibowo. “Saya adalah tamu yang tidak Anda inginkan,” ujar Hor.

WATCH: Cambodian ambassador to Indonesia Hor Nam Bora tell me to “shut up” after I tried to ask a question this morning. The Ambassador gate crashed a press conference in Jakarta by @sochua_mu and claimed it was illegal. Story here https://t.co/3aDGCWEH0I pic.twitter.com/hOtjsty0jd — James Massola (@jamesmassola) November 6, 2019