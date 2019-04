Ducati Scrambler 2019 Mengaspal di Indonesia, Berikut Perincian Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Menandai perpisahan dari Garansindo dan kini berada di bawah arahan PT Cakra Motor Sports. Ducati meluncurkan empat varian Scrambler terbaru di Indonesia.

“Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan produk Scrambler Ducati 2019 sekaligus momen bagi kami untuk memperkenalkan PT Cakra Motor Sports (CMS) sebagai perusahaan yang kini menangani langsung penjualan dan purnajual Ducati di Indonesia,” kata COO PT. Cakra Motor Sports, Faby Tsui, di Jakarta, Minggu (7/4).

Keempat varian terbaru Scrambler Ducati itu meliputi Scrambler Ducati Icon, Dessert Sled, Full Throttle dan Café Racer.

Model teranyar Scrambler telah mendapat peningkatan di beberapa sektor, termasuk fitur keamanan dan teknologi modern sehingga sensasi berkendaranya diklaim lebih baik.

“Dengan adanya penambahan fitur-fitur ini menjadikan Ducati Scrambler baru semakin mudah dan lincah untuk dikendarai, seperti filosofinya yaitu Joyful and Fun to ride. It’s a Land of Joy!” lanjut Faby.

Soal harga, Scrambler Ducati Icon dilepas seharga Rp 369 juta, dan sisanya tiga varian lain Scrambler Ducati Dessert Sled, Full Throttle dan Café Racer dibanderol sama Rp 429 juta off the road Jakarta.

Selain mengenalkan produk terbaru, PT. Cakra Motor Sports juga mengumumkan paket purnajual baru yang diberikan kepada konsumen. Khusus pembelian unit baru Ducati akan mendapatkan free service selama 2 tahun ke depan. (mg8/jpnn)