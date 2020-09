Duel Pemuda Pakai Sajam, Satu Terkapar Bersimbah Darah, Kondisi Perutnya Mengenaskan

jpnn.com, PRABUMULIH - Aksi duel dua pemuda berinisial LG, 24, dan AN, 22, di Jalan Jambu RT 04/RW 05 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Sumsel, bikin heboh warga sekitar, Rabu malam (16/9).

Belum diketahui penyebab aksi duel pemuda yang masih bertetangga rumah atau masih satu kampung itu.

Informasinya, AN mengalami luka tusuk dan terpaksa dilarikan ke RSUD. Usia kejadian, LG kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Informasi dihimpun awak media, AN mengalami luka tusuk pada bagian perut hingga ususnya keluar. Sekarang, AN dirawat intensif di RSUD.

“Iya benar pak, kejadiannya abis magrib tadi. LG sama AN duel, AN kena pisau dilarikan ke RSUD. Sementara itu, An melarikan diri usai kejadian,” terangnya.

Tak lama usai kejadian, mendapat informasi dari warga jajaran Polsek Prabumulih Timur langsung menuju ke lokasi kejadian.

Untuk mendapatkan informasi dari saksi-saksi, untuk mengusut dan menyelidiki aksi duel dua warga tersebut. Berujung, salah satu warga menjadi korban penusukan.

Kapolsek Prabumulih Timur, AKP Herman Rozi SH MH membenarkan hal itu.