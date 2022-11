Dunia Hari Ini: BBC Tak Siarkan Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022

Awal pekan yang baru, mari kita kumpulkan semangat baru.

Dunia Hari Ini edisi 21 November kita awali dengan ajang kompetisi sepakbola terbesar Piala Dunia FIFA 2022 yang sudah resmi dibuka di Qatar.

Kalau Anda tidak sempat menontonnya, berikut rangkumannya, juga laporan lain dari sejumlah belahan dunia.

Inggris dikenal sebagai negara yang gila sepak bola, tapi stasiun penyiaran publik di negara itu, yakni BBC, memutuskan untuk tak menyiarkan upacara pembukaan.

Sebaliknya mereka malah menayangkan siaran bertisi kritikan terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Qatar, selain juga masalah jejak emisi karbon dari turnamen besar seperti ini.

"Ini adalah Piala Dunia paling kontroversial dalam sejarah dan pertandingan bolanya bahkan belum dimulai," ujar pembawa acara Match of the Day, Gary Lineker, di TV BBC One.