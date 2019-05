Ed Sheeran Pakai Jersey Timnas Saat Tutup Konser di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Ed Sheeran menutup konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat (3/5) dengan sebuah kejutan. Dia sengaja memakai jersey tim nasional sepakbola Indonesia di atas panggung.

Momen tersebut terjadi ketika Ed Sheeran selesai membawakan lagu Nancy Mulligan dan kemudian tembang Sing. Dia berjalan ke arah belakang panggung seolah telah mengakhiri konser.

Puluhan ribu penggemar lantas meneriaki penyanyi asal Inggris itu untuk terus membawakan lagu. Ed Sheeran pun akhirnya muncul lagi di atas panggung. Kali ini pakaian yang dikenakan berbeda.

Bila sebelumnya dia memakai kaus hitam, kini Ed Sheeran menggunakan seragam timnas Indonesia. Jersey yang dikenakan berwarna putih.

"Terima kasih Jakarta, terima kasih sudah datang, bernyanyi, berteriak, dan bergoyang bersama saya," kata Ed Sheeran sebelum menyuguhkan menu penutup konser.

Ed Sheeran membawakan hit Shape of You untuk sesi encore. Spontan lagu ini diikuti nyanyian massal penggemar. Suara Ed Sheeran dan penonton menggema memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Perpisahan Ed Sheeran dengan penonton akhirnya benar-benar harus terjadi. Lagu You Need Me, I Don't Need You menjadi menutup manis konser yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut. (mg3/jpnn)