Eden Hazard Bisa Kembali Beraksi Lebih Cepat

jpnn.com, MADRID - Kabar baik datang dari ruang ganti Real Madrid, soal Eden Hazard.

Pemain yang digaet Real Madrid dari Chelsea di jendela transfer musim panas ini, bisa kembali beraksi lebih cepat dari yang diperkirakan. Hazard bisa pulih dari cedera paha yang awalnya diperkirakan membuat dia absen selama tiga hingga empat minggu.

Marca melansir, tim medis Real Madrid merevisi diagnosis mereka dan sekarang berharap bisa melihat Hazard melakoni debutnya di kompetisi resmi saat Los Blancos bertandang ke markas Villarreal, pekan ketiga La Liga, Senin (2/9) dini hari WIB.

Winger asal Belgia ini mengalami cedera saat latihan menjelang matchday pertama La Liga di kandang Celta Vigo akhir pekan kemarin.

Awalnya Hazard divonis harus absen satu bulan. Jika pemulihan Hazard tidak tertunda, dia juga tersedia saat Belgia melakoni kualifikasi Piala Eropa 2020, 10 September. (adk/jpnn)

????????? Back to work on the training pitch today after our win at Balaídos!

? @ferland_mendy completed part of the workout with the team!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/Pf7VEFl2Qo — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 19, 2019