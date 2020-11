Edinson Cavani Samai Rekor Nistelrooy, MU Naik ke Peringkat 8

jpnn.com, SOUTHAMPTON - Edinson Cavani menjadi pahlawan buat Manchester United saat melakoni laga tandang ke markas Southampton di Stadion St. Mary's, Minggu (29/11) malam WIB.

MU menang 3-2 setelah tertinggal lebih dahulu 0-2.

Cavani yang baru masuk setelah turun minum, memainkan peranan supersub untuk membantu MU bangkit dari ketertinggalan 0-2 lewat satu assist dan dua gol yang dicetaknya ke gawang Southampton.

Cavani pun menjadi pemain kedua yang mencetak dan membantu (assist) gol setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga tandang MU di Premier League, setelah Ruud van Nistelrooy saat MU bertamu ke markas Charlton, September 2002.

2002 - Edinson Cavani is only the second player to both score and assist a goal after coming on as a substitute in an away Premier League for Manchester United, after Ruud van Nistelrooy against Charlton in September 2002. Saviour. pic.twitter.com/c57Csq51pI — OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2020