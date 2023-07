Ekle’s Clinic Hadirkan Konsep One Stop Solution, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Klinik kecantikan, Ekle’s Clinic Aesthetic & Laser terus berinovasi dan melebarkan sayapnya untuk selalu memberikan kualitas dan mutu terbaik.

Ekle’s Clinic selalu memberikan pelayanan terbaik dan menggunakan teknologi terbaru untuk menghadirkan produk-produk kecantikan dan treatment kecantikan yang berkualitas.

Berkat konsistensi tersebut Ekle’s Clinic mendapatkan beberapa penghargaan di bidang kecantikan.

"Di ntaranya: Indonesian Best Beauty Clinic by Asean Star Award Winner 2021 dan The Fastest Growing Aesthetic Clinic In Indonesia 2020, Indonesia Best Product Skincare dan Indonesia Best Beauty Clinic Awards by World Achievement Association 2022,” ungkap Ekle’s Clinic melalui akun resmi @eklesclinic_id di Instagram, Jumat (14/7).

Dalam perjalanannya, Ekle’s Clinic selalu memberi pelayanan terbaik yang didukung staff terlisensi dan tersertifikasi.

Ekle’s Clinic sangat memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan personalize treatment untuk melayani klien dengan baik.

Oleh sebab itu, beberapa selebritas pun menjadi langganan, salah satu contohnya yakni Widi Mulia.

Ekle’s Clinic juga sering melakukan collaboration dan endorsement dengan beberapa brand, komunitas, dan key opinion leaders.