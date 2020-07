El Barack Ultah, Jessica Iskandar: Mama Bangga, Calon Pemimpin Bangsa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - El Barack putra sematawayang Jessica Iskandar hari ini, Selasa (21/7) berulang tahun yang keenam. Lewat akun Instagram miliknya, Jessica mengunggah foto El yang mengenakan kostum superhero.

Pada kolom keterangannya, wanita yang karib disapa Jedar itu menuliskan sederet doa untuk El.

Jedar juga mengungkapkan rasa sayangnya kepada jagoan kecilnya itu.

“Selamat ulang tahun EL Barack @alexanderbarackel panjang umur, sehat, bahagia dan sukses selalu untukmu, semoga dimudahkan jalanmu mencapai cita-cita setinggi langit. Penyayang, berbakti, berbudi pekerti baik, calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Mama bangga sama EL, mama sayang sama EL, selalu cintaku untukmu,” tulis Jedar.

Sehari sebelumnya, adik Erick Iskandar ini juga menuliskan harapan untuk putranya pada unggah video El yang mendoakannya untuk selalu bahagia.

“Yes sir! yang besok mau ulang tahun! Selamat ulang tahun permata hatiku, @alexanderbarackel anak pintar dan penuh kasih sayang, yang terhebat. I love you so much! Aku berdoa, semoga EL Barack selalu sehat, bahagia, pintar, sukses, dan semua yang EL inginkan tercapai. Amin,” tulisnya.(chi/jpnn)



