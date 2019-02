El Clasico: Barcelona Lanjutkan Rekor Manis di Santiago Bernabeu

jpnn.com, MADRID - Barcelona berhak atas tiket final Copa del Rey usai menyingkirkan Real Madrid dalam El Clasico. Dalam dua pertemuan di semifinal, Barca unggul agregat 4-1.

Setelah bermain imbang 1-1 di Camp Nou pada 7 Februari lalu, Barcelona memenangi laga kedua di kandang Madrid, Santiago Bernabeu, Kamis (28/2) dini hari tadi. Lionel Messi dkk menang tiga gol tanpa balas.

Tiga gol tim tamu lahir di babak kedua lewat Luis Suarez (50 dan penalti di menit ke-73) dan bunuh diri Raphael Varane di menit ke-69.

Sejatinya Barca tak mendominasi pertandingan. Hanya mengandalkan serangan balik. Namun, Madrid yang bermain lebih agresif jauh dari keberuntungan. ESPN melansir, El Real melepaskan 14 shots, empat di antaranya on goal. Sementara Barcelona hanya empat shots, dua on goal.

Dari 14 shots milik Real Madrid itu, enam di antaranya berasal dari Vinicius Junior. Sayang, semua peluang emas yang didapat pemain berusia 18 tahun itu tak satu pun berbuah gol.

6 - Vinícius Júnior attempted six shots in #ElClasico (0 goals), more than all Barcelona players combined (four shots, three goals). Critical. pic.twitter.com/JXwsp0nqhC — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2019