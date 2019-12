El Clasico Barcelona vs Real Madrid: Rekor Fantastis Menunggu Zidane

jpnn.com, BARCELONA - Duel Barcelona vs Real Madrid atau El Clasico, Kamis (19/12) mulai pukul 02.00 dini hari WIB nanti merupakan pertemuan kompetitif yang ke-243 antarkedua klub. Sebanyak 178 di antaranya terjadi di La Liga.

Nah, memasuki El Clasico ke-179 di La Liga nanti, kedua tim masih sama kuat. Barcelona menjadi tim di La Liga yang paling sering menang dari Madrid sepanjang sejarah; 72 kali.

Sama. Real juga merupakan klub La Liga yang paling sering mengalahkan Barcelona; 72 kali juga. Sisanya, 34 pertandingan lagi, berakhir imbang.

Namun, belakangan catatan Barca lebih baik ketimbang El Real. Real Madrid belum pernah menang dari Barca dalam enam pertemuan di La Liga (imbang dua, empat kalah).

Another #ElClasico is upon us ????



It doesn't get much closer than Barcelona vs Real Madrid, but it's been 3 years since Real last picked up a La Liga win over their rivals. pic.twitter.com/BroXEj4KQ8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2019