El Mulai Masuk Kuliah, Seperti ini Pesan Maia Estianty

jpnn.com, JAKARTA - El Rumi telah memulai masa kuliah di London, Inggris.

Mengawali harinya, Maia Estianty menyampaikan doa dan harapan untuk putra keduanya itu.

Maia berharap El melewati hari pertamanya di bangku kuliah dengan baik. Selain itu, ibu tiga anak ini juga memberikan nasehat kepada El.

Harapan dan doa tersebut Maia sampaikan lewat akun Instagram miliknya dengan bahasa inggris.

“First day of study. Good luck on your new journey. Open the door to the future,” tulis Maia dalam caption postingannya.

Pentolan duo Maia ini percaya putranya bisa melakukannya.

“Just do the best you can, God has the best plan for you. Be good and always be strong, son!!! I know you can do it, because you have that GUT feeling. @elelrumi … I love U,” sambungnya.

Perhatian serta dukungan penuh Maia ini lantas ditanggapi netizen. Banyak dari mereka mengaku kagum bahkan terharu melihatnya.(chi/jpnn)