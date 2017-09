ELL: Menggunakan Frasa Penghubung

Menggunakan frasa penghubung merupakan salah satu cara untuk menunjukkan koherensi, menurut guru bahasa Inggris, Gwendolen Warnick. Koherensi adalah salah satu keterampilan yang dinilai dalam tes Bahasa Inggris sehingga kami meminta Gwen untuk membagikan beberapa tip.

Gwen merekomendasikan para pembelajar Bahasa Inggris untuk melatih tata bahasa dan struktur kalimat.

"Bahasa Inggris memiliki struktur kalimat yang sangat sederhana. Struktur itu selalu terdiri dari subyek + kata kerja (verb)," paparnya.

"Jika anda memiliki satu subjek + kata kerja (verb), anda memiliki independent clause (klausa yang mengekspresikan pemikiran yang lengkap). Jika anda menambahkan sebuah frasa penghubung seperti 'and/dan' atau 'nor/tidak satupun' atau 'but/tetapi', maka anda dapat menambahkan subyek lain dan kata kerja lain. Maka anda akan memiliki dua klausa. Dan itu akan menjadi jenis kalimat berbeda yang disebut dengan 'compound sentence' alias kalimat majemuk.

Gwen merekomendasikan anda untuk mengingat singkatan 'FANBOYS', yang merupakan singkatan dari 'for, and, nor, but, or, yet, so'.

Frasa penghubung lainnya meliputi:

because

since

although

even though

unless

provided that

as long as

"Ketika anda menggunakan frasa penghubung tersebut di atas, anda akan menggabungkan sesuatu dengan sebuah klausa atau kalimat. Klausa itu bisa berbentuk frase kata benda atau subjek yang lain + kata kerja (verb)," kata Gwen.

Jika anda menggunakan lebih dari satu subyek + kata kerja (verb), maka anda perlu menambahkan sebuah kata penghubung di tengah-tengah dan Gwen mengatakan cara terbaik untuk mempelajari kata penghubung ini adalah dengan mempelajari kata-kata itu dalam sebuah konteks.

"Sebuah buku adalah bahan yang bagus untuk memulai pelajaran memahami hal ini. Membaca selalu menjadi sumber yang baik untuk melihat dan mempelajari contoh struktur kalimat. Carilah struktur kalimat itu dan berlatihlah sendiri," katanya.

Gwen juga mengatakan anda dapat menemukan buku tata bahasa dan mencari sumber-sumber untuk berlatih tata bahasa di internet.

"Di Australia, sebagian besar perpustakaan memiliki sumber-sumber daring yang dapat dimanfaatkan dan dapat mencakup program tata bahasa. Anda dapat belajar mengenai perbedaan tata bahasa dan memeriksa jawaban sendiri."

Learn English Hacks adalah layanan serial siaran langsung di Facebook yang menampilkan guru-guru di Australia dimana mereka mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi pembelajar Bahasa Inggris dan bagaimana mengatasinya. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Learn English Facebook page.