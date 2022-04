Emak-Emak Berjaket We Are With IBHRS Ikut Demo Mahasiswa, nih Respons Aziz Yanuar

jpnn.com, JAKARTA - Seorang emak-emak berjaket hitam dengan tulisan 'We Are With IBHRS' tampak hadir di tengah aksi demo 11 April 2022 yang digelar BEM SI di depan gedung DPR pada Senin (11/4).

IBHRS selama ini dianggap merupakan singkatan dari Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

Kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar merespons perihal kehadiran emak-emak yang mengenakan jaket bertuliskan We Are IBHRS itu.

Aziz Yanuar memastikan emak-emak itu tidak ada hubungan dengan Habib Rizieq.

Selain itu, kehadiran perempuan tersebut di tengah massa demo mahasiswa bukan atas perintah Habib Rizieq.

"Tidak ada hubungan dengan arahan dari IBHRS," kata Aziz Yanuar kepada JPNN.com, Selasa (11/4).

Lulusan hukum Universitas Pancasila itu mengatakan kebetulan saja ada emak-emak memakai jaket tersebut di area demo mahasiswa.

"We Are With IBHRS itu, kan, maksudnya kami bersama IBHRS dan itu hanya logo dan gambar. Apa hubungannya dengan demo diarahan IBHRS?," tanya Aziz.