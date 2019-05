Endah N Rhesa Bawakan Lagu Opick di Acara Bukber Djarum

jpnn.com - Duo akustik Endah N Rhesa memeriahkan buka puasa bersama (bukber) yang diadakan PT Djarum pada Rabu (15/5) petang. Diadakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pasangan suami istri ini menghibur ratusan hadirin yang memadati area outdoor.

"Kami Endah N Rhesa izinkan mengucapkan salam," kata Endah, sang vokalis.

Endah N Rhesa naik panggung sekitar pukul 19.30 WIB. Mengawali penampilan, duo ini memberi sebuah kejutan dan membawakan lagu Opick berjudul Assalamualaikum.

Hit religi ini diubah dengan nuansa akustik yang sangat menarik. Perpaduan gitar yang dimainkan Endah dan bas yang dibunyikan Rhesa membuat lagu itu berbeda dari aslinya. Apalagi ditambah suara Endah yang melengking di setiap lirik.

Tampil sekitar 40 menit, Endah N Rhesa. membawakan sejumlah lagu andalan. Antara lain, We, Wish You Were Here, Untuk Dikenang, For a Minute, Tala al Badru ‘Alayna, Seluas Harapan.

Lagu-lagu yang dimainkan mampu membuat suasana bukber Djarum meriah penuh kebersamaan. Meski pun di tengah penampilan Endah N Rhesa turun gerimis.

"Senang sekali berada di sini, suasana penuh kehangatan dan kebersamaan," ujar Endah.