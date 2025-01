ESQ Corp Dorong Efisiensi SDM di Malaysia dengan AI Talent Management

jpnn.com, KUALA LUMPUR - ESQ Corp melalui anak perusahaannya, ACT Consulting International, secara resmi meluncurkan solusi AI Talent Management di Malaysia.

Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap tingginya minat dari perusahaan-perusahaan Government-Linked Companies (GLC) atau BUMN Malaysia.

Peluncuran berlangsung pada Rabu (15/1/2025) di Petrosains (Galaxy Hall), Suria KLCC, dalam acara ACT Executive Talk bertema "Artificial Intelligence (AI) and Workforce Agility".

Pendiri ESQ Corp, Ary Ginanjar Agustian, menjelaskan bahwa AI Talent Management dirancang untuk menjawab tantangan era Industry 5.0, khususnya dalam menghadapi tren gig economy.

“Karyawan saat ini menginginkan fleksibilitas kerja. Namun, tantangan seperti tingginya tingkat resign dalam waktu singkat membuat perusahaan perlu solusi efektif. AI Talent Management hadir untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM,” ungkap Ary.

Solusi ini menggunakan konsep Gig Leadership Model, yang mencakup tiga elemen utama: fondasi berupa Grand Why (kesadaran makna dan tujuan hidup), tiang berupa Accuracy in Selecting dan Speed Through AI, serta atap berupa kompetensi relevan.

Dengan pendekatan ini, setiap individu ditempatkan sesuai Talent DNA-nya, sehingga bekerja dengan produktivitas tinggi tanpa pengawasan intensif.

Menurut Ary Ginanjar, peluncuran ini disambut positif oleh banyak GLC Malaysia.