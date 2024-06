EURO 2024: 70 Persen Bumi Ditutupi Air, Sisanya Oleh Kante

jpnn.com - DUSSELDORF – Prancis harus menguras lebih banyak keringat untuk mengalahkan Austria pada matchday 1 Grup D EURO 2024. Pada laga di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Selasa (18/6) dini hari WIB itu, Tim Ayam Jantan hanya menang 1-0 dari Austria, itu pun gol bunuh diri. Bek tengah Austria Maximilian Wober tak sengaja membelokkan arah bola dari kaki Kylian Mbappe ke gawangnya sendiri. Baca Juga: Austria vs Prancis: Gol Bunuh Diri Bawa Ayam Jantan Menang Namun, hasil tetaplah hasil. Prancis menang dan belum pernah kalah pada laga pembuka penyisihan grup EURO (W7 D3). Di akhir laga Austria vs Prancis, geladang bertahan Ngolo Kante terpilih sebagai pemain terbaik. "Dia (Kante) memenangi banyak bola, memblok Austria di tengah lapangan dan memainkan beberapa umpan bagus," bunyi keputusan panel Pengamat Teknis UEFA di laman resminya. Baca Juga: EURO 2024: Kylian Mbappe Berlumuran Darah saat Prancis Mengiris Tipis Austria Kante sudah mengejutkan publik sejak awal kembali ke Timnas Prancis menjelang EURO 2024. Pemain berusia 33 tahun yang membela Al Ittihad itu sempat absen lama dari Timnas Prancis setelah menjadi juara Piala Dunia 2018.