Every Summertime dari NIKI yang Fenomenal

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Every Summertime dari penyanyi asal Indonesia, NIKI sukses menjadi fenomena global.

Sejak dirilis pada Agustus 2021, lagu tersebut sudah diputar lebih dari 60 juta kali di platform musik digital.

Dalam waktu satu pekan ke belakang, Every Summertime dari NIKI juga berhasil menduduki tangga lagu Daily Top 50 Spotify di sejumlah negara seperti Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Tidak hanya itu, lagu tersebut turut masuk pada daftar Global Daily Viral 50 Spotify di seluruh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, Thailand, Singapura, dan sebagainya.

NIKI alias Niki Zefanya dibantu Jacob Ray saat mengerjakan lagu Every Summertime.

Dia menulis lagu cinta dengan sound yang kuat dengan karakter alunan R&B dan soul klasik.

"Menciptakan lagu ini adalah salah satu momen ajaib yang terasa seperti semacam sihir, dan sekarang lagu ini menjadi satu lagu favorit kami dalam sepanjang karier," kata NIKI dalam sebuah wawancara dengan TeenVogue.

Every Summertime dirilis sebagai single utama dari soundtrack film besutan Marvel Studios, Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings.