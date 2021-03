Feby Febiola: Jangan Bilang Lagi Semoga Cepat Sembuh

jpnn.com, JAKARTA - Artis Feby Febiola mengabarkan tentang kondisinya setelah divonis terkena kanker ovarium.

Kini, mantan bintang iklan sabun kecantikan itu sudah pulih. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya.

Oleh karena itu, Feby Febiola meminta warganet berhenti mendoakannya semoga cepat sembuh.

“Guys, with all my respect, jangan bilang lagi, 'semoga cepat sembuh. Semoga diangkat penyakitnya'. Karena aku udah pulih, sekarang adalah musim yang baru buat aku, musim yang disediakan Tuhan,” kata Feby.

Daripada didoakan cepat sembuh, istri Franky Sihombing ini menyarankan warganet untuk tetap memberi semangat untuknya.

“Lebih baik katakan 'semangat terus ya, tetap jadi berkat buat sesama', imbuhnya.

Wanita 42 tahun ini juga meminta didoakan agar dirinya bisa terus belajar menjadi manusia yang lebih baik.

“Biar aku latihan terus untuk jadi manusia yang lebih baik dan memenuhi rancangan Tuhan akan hidupku. God bless us,” ucap Feby.(chi/jpnn)