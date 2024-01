Federal Oil Optimistis Pembalap Gresini Racing Bisa Bersinar di MotoGP 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT. EMLI) melalui produk Federal Oil, optimistis menyambut musim MotoGP 2024, melalui tim Gresini Racing.

Federal Oil sendiri telah memastikan keberlanjutan kerja sama mereka dengan tim Gresini Racing untuk musim ini.

Keyakinan itu diperkuat dengan kehadiran kakak beradik Alex Marquez dan Marc Marquez sebagai rider Gresini Racing.

Market Development Director PT. EMLI, Sri Adinegara mengatakan pascapeluncuran tim Gresini Racing dan pengumuman resmi kerja sama baru multitahun dengan tim satelit Ducati itu, membuat Federal Oil makin optimistis menyambut MotoGP 2024.

"Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Marc Marquez, yaitu I felt comfortable on the bike from the very first moment saat sesi peluncuran," ucap Sri dalam keterangannya, Rabu (24/1).

Selain itu, Sri mengatakan yang meyakinkan pihaknya juga bahwa Marc Marquez bisa beradaptasi dengan cepat, serta meraih hasil terbaik sejak awal musim 2024.

"Kerja sama dengan Gresini Racing akan makin menarik dan sejalan dengan kampanye Federal Oil tahun ini khususnya untuk produk Federal Matic," jelas Sri Adinegara.

Federal Oil baru saja menggelar acara daring dengan penggemar MotoGP di Indonesia.