Film Da'wah, dari Indonesia Menuju Roma untuk Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Film berjudul Da'wah yang menggambarkan kehidupan umat Islam di Indonesia yang penuh kedamaian dan toleransi akan diputar dan menjadi didiskusikan pada Rome Film Festival, Sabtu (4/11). Rome Film Festival berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November.

Akan ada acara penghargaan khusus yang dihadiri pada pimpinan komite dan komunitas film dengan tamu istimewa tokoh perfilman ternama Bernando Bertolucci. Sineas kelahiran Italia itu pernah membesut film yang panen penghargaan seperti The Last Emperor, The Dreamers dan The Last Tango in Paris.

Film Da'wah adalah diproduksi oleh Kaia Film Indonesia. Sedangkan sutradaranya adalah Italo Spinelli, warga Italia yang beragama Katolik.

Ide Spinellii membesut Da’wah muncul ketika berkunjung ke luar negeri dan jatuh cinta pada Indonesia. Ternyata, Islam di Indonesia tidak seperti stereotip yang gambaran negara-negara Barat tentang agama yang penuh teror, kekerasan dan menebar kebencian.

Spinelli justru melihat Islam di Indonesia sebagai gambaran nyata rahmatan lil alamin atau kebaikan bagi alam semesta dari. Hingga akhirnya Spinelli mengangkat kehidupan di Pondok Pesantren Dalwa di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.

Dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), Halal Lifestyle Center, Pemkab Pasuruan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Spinelli membuat film dokumenter berdurasi 60 menit itu.

Bertindak sebagai eksekutif produser adalah mantan Wakil Menteri Pariwisata Sapta Nirwandar dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Film itu akan menyentuh penonton dengan gambaran Islam yang sebenarnya dan nilai-nilai inspiratif.