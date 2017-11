Menpar Arief Yahya: Terima Kasih GenPI-GenWI, Terus Gasss...

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengucapkan terima kasih kepada netizens atas partisipasi mereka dalam polling online di laman Dive Magazine. Majalah pariwisata dunia asal Inggris itu lagi-lagi menobatkan Indonesia sebagai destinasi nomor satu di dunia selama dua tahun berturut-turut.

Secara khusus, Menpar Arief mengapresiasi pada anak-anak muda yang tergabung dalam Generasi Pesona Indonesia (GenPI) dan Generasi Wonderful Indonesia (GenWI) yang menjadi generator penggerak votes. “Teruslah nge-gas mempromosikan destinasi wisata Indonesia, events dalam kalender nasional dan daerah, serta kebijakan kepariwisataan!” ajak Menpar Arief Yahya.

Netizens yang suka posting pariwisata memang getol dan tidak henti-hentinya menggunakan jari mereka untuk pariwisata Indonesia. Passion mereka memang di pariwisata. Setiap hari mempromosikan tem-tema pariwisata, sehingga makin bergairah di Instagram, Facebook, Twiter, YouTube, WeChat, Weibo, Line, Path, dan platform medsos lainnya.

“Sukses buat kalian semua! Salam GenPI, Salam GenWI!” ucap Menteri Arief Yahya.

Dive Magazine bukanlah sembarang majalag. Terbit sejak 1995, Dive Magazine selalu menjadi referensi para pelancong dari seluruh dunia. Praktis, penghargaan dari Dive Magazine menjadi promosi 'gratis' untuk mendongkrak nilai jual Wonderful Indonesia.

Sama seperi tahun-tahun lalu, Dive Magazine membagi 3 kategori Dive Travel Award, yakni Best Destination 2017, Best Dive Centre or Resort 2017 dan Best Liveboard 2017.

Pada 2016, Indonesia merebut gelar juara di kategori Best Destination. Sedangkan, tahun ini Indonesia juara di kategori serupa mengalahkan negara tetangga, Filipina dan Kepulauan Azores di Portugal.

Selain menjadi destinasi wisata terbaik di dunia, Indonesia merebut 'podium' satu dalam kategori Best Dive Center of Resort 2017. Siladen Resort dan Spa di Bunaken, Manado, Sulawesi Utara terpilih menjadi juara.