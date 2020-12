Film Mariposa Masuk Daftar Pencarian Google Sepanjang 2020, Begini Reaksi Angga Yunanda

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda mengaku kaget mengetahui film Mariposa masuk dalam daftar pencarian Google sepanjang 2020.

Ia tidak menyangka film yang dibintanginya bersama Zara eks JKT48 itu mendapat antusiasme tinggi.

“Luar biasa banget bisa melihat film Mariposa di jajaran trending google tahun ini bersama film-film yang lainnya,” kata Angga Yunanda, Sabtu (12/12).

“Awalnya sih engga pernah berekspektasi dengan antusiasme temen temen semua hingga menjadi salah satu yang trending di google,” sambungnya.

Menurut Angga, banyak faktor yang membuat film Mariposa masuk dalam jajaran trending google sepanjaang 2020.

“Yang pasti bersyukur banget dan makin enggak sabar melihat penayangan kembali film ini di bioskop tanggal 31 Desember nanti,” pungkasnya.

Diketahui, sepanjang 2020, ada lima film Indonesia paling banyak dicari berdasar daftar Year in Search 2020 yang dirilis Google.com.

Kelima film tersebut bersaing di antara judul film dan drama Korea populer seperti Crash Landing on You, It's Okay to Not Be Okay, hingga film Mulan.

Menariknya, Mariposa yang akan kembali tayang pada 31 Desember 2020 ini masuk ke dalam film yang paling dicari di google.(jlo/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: