Film Terbaru yang Tayang di Bulan Februari

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Falcon Pictures melalui aplikasi Klik Film, kembali menghadirkan film-film luar negeri berkualitas. Setiap bulannya, Klik Film menghadirkan film-film baru yang tidak tayang di bioskop Indonesia.

"Kami akan berusaha untuk terus konsisten menghadirkan film-film bagus dari luar negeri melalui klik film. Selain itu ada juga film-film Indonesia yang bisa ditonton di klik film,” kata Direktur Klik Film Frederica, di Jakarta, baru-baru ini.

Bulan Februari ini, Klif Film akan menghadirkan film-film luar negeri seperti Love Again yang menceritakan tentang Hyun-woo menikmati kebebasannya setelah bercerai. Ada juga film Finding Steve McQueen yang diangkat dari kisah nyata, tentang perampokan uang dari dana rahasia Presiden Richard Nixon.

Klik Film juga menghadirkan film yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Corrupted. Film ini menceritakan tentang Liam, mantan narapidana yang berusaha memenangkan kembali cinta dan kepercayaan keluarganya. Purge of Kingdoms film Parodi Game Of Thrones juga ikut hadir di klik film bulan ini.

Selain itu, ada juga Joao, The Maestro yang bercerita tentang seorang anak dengan masalah kesehatan yang serius. Tetapi suatu hari, piano merubah hidupnya. Lalu ada film Korea Ghost Walk yang bercerita tentang Hye-jung yang mendapatkan dirinya telah menjadi hantu dan mencoba untuk menghindari bahaya.

Sedangkan Klik Film akan melakukan nonton bareng film Color Out of Space. Film ini menceritakan sebuah meteorit mendarat di halaman depan ladang mereka, Nathan Gardner dan keluarganya menemukan diri mereka berjuang melawan organisme luar angkasa yang menginfeksi pikiran dan tubuh mereka, mengubah kehidupan pedesaan mereka yang tenang menjadi mimpi buruk.(mg7/jpnn)