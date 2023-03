Final All England 2023 Cuma Dihiasi 3 Negara

jpnn.com - Final All England 2023 hanya diramaikan oleh tiga negara kontestan.

Negara-negara yang mendominasi final All England 2023 antara lain China, Korea, dan Indonesia.

Ketiga negara di atas, bahkan dipastikan membawa pulang satu gelar meski partai final belum dimainkan.

China dipastikan merebut satu trofi All England setelah dua wakil mereka saling sikut di partai puncak, yakni Li Shi Feng vs Shi Yu Qi di sektor tunggal putra.

Tunggal putra China, Shi Yu Qi. Foto: BadmintonPhoto/BWF

Hadirnya dua pemain tersebut terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Li dan Shi bukan berstatus pemain unggulan.

Namun, dalam perjalannya, mereka mampu menumbangkan sederet pemain top. Di empat besar, Shi menghabisi Lee Zii Jia (Malaysia), sedangkan Li menumbangkan Anders Antonsen (Denmark).

Sementara itu, Korea juga dipastikan membawa pulang satu gelar All England 2023 setelah dua wakil mereka di nomor ganda putri bakal saling sikut di partai puncak, yakni Kim So Yeong/Kong Hee Yong vs Baek Ha Na/Lee So He.