Final Sudirman Cup 2023: Shi Yu Qi Menang, China 2, Korea 0

jpnn.com - SUZHOU - China hanya butuh satu kemenangan lagi dari Korea untuk memastikan gelar juara Sudirman Cup 2023.

Setelah menang di partai pertama ganda campuran, China memperlebar jarak dengan Korea seusai tunggal putra China Shi Yu Qi mengalahkan Lee Yun Gyu, di Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, Minggu (21/5) sore WIB.

Shi Yu Qi menang straight game 21-13, 21-17 dalam laga berdurasi 55 menit (statistik BWF).

Korea kini pasti berharap tunggal putri terbaik mereka, peringkat kedua dunia, An Se Young bisa mengalahkan tunggal putri tuan rumah ranking empat dunia Chen Yu Fei di partai ketiga.

Head to head Chen vs An saat ini 8-4, Chen masih unggul.

Namun, dalam tiga pertemuan terakhir An mengalahkan Chen.

Andai An Se Young menang, match China vs Korea menjadi 2-1 dan harus dilanjutkan ke partai ke-4 yang menghadirkan duel ganda putra.

Jika Chen Yu Fei mengalahkan An Se Young, selesai. China menang 3-0 dan menjadi juara Sudirman Cup untuk yang ke-13 kali. (adk/jpnn)