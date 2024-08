FireHouse Bakal Gelar Konser di Jakarta, Beli Tiketnya di Link Ini

jpnn.com, JAKARTA - Band Rock Legenda FireHouse akan menggelar konser bertajuk Firehouse Live In Indonesia di The Kasablanka Hall Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda selaku promotor konser mengungkapkan kehadiran band ini akan menjadi momen nostalgia untuk para penggemar FireHouse.

"Generasi ’90-an dijamin pasti tahu lagu-lagu besutan grup band rock FireHouse seperti Love of a Lifetime, When I Look into Your Eyes, I Live My Life For You dan Here for You," kata David Ananda, melalui keterangan pers kepada awak media, Jumat (23/8).

Davin Ananda meyakini sudah banyak fan yang menantikan grup band rock tersebut manggung.

Terlebih, FireHouse kini hadir dengan sentuhan baru karena kehadiran Nate Peck.

"Banyak penggemar yang menantikan grup manggung kembali bersama Nate Peck yang dipilih sebagai vokalis, sepeninggal CJ Snare.”

Selain itu, David Ananda menyebut ini kali pertama FireHouse kembali manggung di Indonesia setelah lebih dari satu dekade.

FireHouse diketahui salah satu grup band luar negeri yang banyak menggelar konser di kota-kota di Indonesia.