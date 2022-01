First Look Remake Film The Invisible Guest Resmi Dirilis

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Falcon Pictures membuat ulang film The Invisible Guest dengan judul sama. Proses syuting film yang digarap sutradra Danial Rifki ini pun telah rampung. First look berupa foto pun dirilis. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian, Mawar de Jongh, Arifin Putra, Putri Ayudya, dan Willem Bevers. Baca Juga: Film The Invisible Guest akan Dibuat Versi Indonesia, Siapa Pemainya? "Puji Tuhan, meski dalam keadaan yang sedang tidak baik akibat pandemi, proses produksi film ini berjalan lancar," kata Frederica, Produser Falcon Pictures dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1). The Invisible Guest, film asal Spanyol, ini mendapat keuntungan sebesar USD 30,9 juta dan mendapat ulasan positif dari kritikus. Selain itu, film bergenre thriller ini juga sudah di-remake di beberapa negara, seperti Italia dengan judul Il Testimoni Invisible. Baca Juga: DJ Indah Cleo Jadi Korban Bentrokan di Sorong, Begini Kondisinya Di India, film yang diberi judul Badla ini diperankan oleh aktor legendaris Amitabh Bachan dan Taapse Pannu. Film ini berkisah tentang Adrian Doria, seorang pengusaha yang yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, Laura Vidal.