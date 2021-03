Fitri Carlina Buka Kedai Kopi Dangdut di Amerika

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Fitri Carlina didaulat menjadi duta pertama Cafe Dangdut New York.

Pesohor kelahiran 29 Mei 1987 itu berharap kafe tersebut menjadi 'The First Dangdut Coffee shop in America'.

"Kami melihat budaya ngopi warga Amerika sangat lekat. Kami ingin mengadaptasikan budaya Indonesia melalui budaya ngopi ini di Amerika,” kata Fitri Carlina, kepada awak media, baru-baru ini.

Selain menjual produk-produk kop kopi asli Indonesia, kafe tersebut sekaligus akan memutar lagu-lagu dan video musik dangdut.

Pelantun Wingi Odading Saiki Semongko itu mengungkapkan, kafe tersebut akan digelar mini konser yang menghadirkan artis-artis dangdut dari tanah air.

“Tujuannya untuk mengenalkan produk-produk asli Indonesia, baik itu UKM-nya (kopi Indonesia), budayanya (Dangdut), dan pariwisata Indonesia tentu saja,” ujarnya.

Menurut adik Nini Carlina, pengerjaan kafe yang berada di kawasan Manhattan, New York itu akan selesai pada awal September 2021.

Saat ini, Cafe Dangdut New York direalisasikan dalam bentuk Coffee Truck yang akan keliling area Times Square, Manhattan, New York. (jlo/jpnn)