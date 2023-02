FKM UI dan Forum QHSE BUMN Konstruksi Resmikan Pusat Keselamatan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) bekerja sama dengan Forum Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) BUMN Konstruksi meresmikan Occupational Safety and Health Center of Excelent FKM UI.

Dekan FKM UI Prof. dr Mondastri Korib Sudaryo dalam pemaparannya mengatakan berdirinya Center of Excelent ini tak terlepas dari kolaborasi FKM UI dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi yang dilakukan sekitar 6 bulan.

Adapun pendanaannya berasal dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

“Kolaborasi ini kami harapkan dapat menjadi suatu rintisan untuk sebuah pusat unggulan,” kata Prof Mondastri, Selasa (14/2/2023).

Prof Mondastri menjelaskan latar belakang dari pengembangan ini tak terlepas dari adanya berbagai masalah terkait dengan kesehatan kerja.

Yang ini menjadi perhatian kalangan para akademisi untuk mencari jalan keluar yang terbaik.

Dalam hal ini bekerja sama dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi dan sudah menghasilkan 22 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi atau K3.

“Kami mengharapkan dengan berdirinya pusat safety ini diharapkan ini menjadi suatu program unggulan di fakultas ini yang akan memajukan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga implementasi dari K3. Tentunya center ini diharapkan dapat menjadi vioner untuk memacukan semangat akademisi di fakultas kami,” kata Prof Mondastri