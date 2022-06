FLEI 2022 Berikan Kesempatan Bisnis Waralaba bagi Milenial

jpnn.com, JAKARTA - Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 memberikan peluang bagi pelaku bisnis masa kini melalui One Stop Solution for Business Opportunity Seekers bertema Getting Back To Growth di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, 3 hingga 5 Juni 2022.

FLEI adalah sebuah pameran berbasis ekosistem peluang bisnis yang membantu mempertemukan antara pemilik waralaba dan calon pewaralaba.

Selain itu, FLEI Menciptakan koneksi, membangun komunikasi, menemukan peluang, mengambil keputusan memulai usaha, dan meningkatkan pendapatan.

Dengan begitu, FLEI diharapkan bisa menambah wawasan baru sekaligus memberikan perkembangan terkini seputar dunia waralaba dan berbagai peluang bisnis lainnya agar dapat menumbuhkan pelaku usaha baru di Indonesia.

Moto ‘Temukan Peluangmu’ menyiratkan pesan agar pebisnis muda berani mengambil keputusan penting untuk berwirausaha.

"Milenial dan generasi Z mendominasi sebagai pelaku bisnis. Kebanyakan mereka memilih bisnis franchise karena sistem yang sudah terbangun dan praktis," bunyi pernyataan tertulis FLEI, Kamis (2/6).

Baca Juga: BRI Genjot Digitalisasi untuk Pertumbuhan Bisnis Bekelanjutan

Berdasarkan survei yang dilakukan Herbalife Nutrition, hampir sembilan dari 10 atau sekitar 87 persen responden percaya usia terbaik untuk memulai bisnis ialah di bawah 40 tahun.

Menurut survei tersebut, rata-rata usia terbaik untuk memulai bisnis ialah 27 tahun.