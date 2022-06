Flipped Classroom, Metode Pembelajaran Mutakhir untuk Era 4.0

jpnn.com, JAKARTA - Berbicara masalah pendidikan bangsa seolah tidak ada habisnya. Fenomena pergantian kurikulum yang kerap kali datang setiap pergantian menteri sudah tidak heran lagi terjadi, seperti mencari format yang pas untuk pendidikan Indonesia.

Mahasiswa doktoral teknologi pendidikan Untirta Endang Iryani mengatakan bahwa permasalahan pendidikan bukan hanya pada kurikulum, tetapi juga pada sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah guru, infrastruktur sekolah dan metode pengajaran.

"Terlihat pada saat pembelajaran diselenggarakan secara online pada masa pandemi covid-19, banyak penelitian yang menghasilkan bahwa adanya keterkaitan antara metode pengajaran guru terhadap keberhasilan siswa dalam belajar," ujar dia.

Artinya, lanjut dia, harus ada perhatian khusus terhadap mekanisme pengajaran guru (softskill).

"Flipped clasroom sebuah metode pengajaran yang dibuat oleh Jon Bergmann dan Aaron Sams menurut saya sangat menarik untuk menjadi salah satu referensi dalam gaya pembelajaran inovatif. Kenapa? Sebab, gaya pembelajaran ini mampu mendorong kemampuan siswa dalam belajar dengan mengetahui apa yang diinginkan siswa," terang dia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulawarman berjudul “Classroom Guidance Strategy with Flipped Method in Guidance and Counseling Services at Indonesia Schools in the Digital Era” menyebutkan bahwa model flipped classroom mampu menciptakan pembelajaran aktif di kelas dan mendukung suasana belajar yang hidup serta menjadikan siswa tertarik untuk belajar.

Karena itu, Endang merasa perlu berbagi tentang metode pengajaran ini sebagai pengingat para pengajar baik guru atau dosen bahwa ketepatan model pengajaran adalah kunci utama dalam keberhasilan pengajaran.

Apapun kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, kemampuan mengajar dalam arti ketepatan penggunaan metode adalah hal utama.