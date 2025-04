Prodi Manajemen dan Informatika Bahas Cara Membangun Ekosistem Digital HR yang Aman

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie kembali memperkuat komitmennya dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja di era digital melalui Guest Lecture bertema "From Data to Decisions: Building a Resilient and Secure Digital HR Ecosystem".

Kegiatan ini menghadirkan pakar digitalisasi HR dari PT Telkom Indonesia Ketut Agung Enriko berlangsung secara daring pada Sabtu 19 April 2025, diikuti oleh mahasiswa Program Studi Manajemen dan Teknik Informatika Universitas Bakrie.

Acara ini dibuka Kepala Program Studi Manajemen Universitas Bakrie Prof M Taufiq Amir.

Prof Taufiq menegaskan pentingnya kolaborasi lintas bidang dalam menghadapi era digital.

“Kolaborasi multidisiplin adalah kunci sukses di era digital. Mahasiswa perlu memahami teknologi sekaligus memahami manusia sebagai penggunanya. Harapan kami, acara ini bisa menjadi jembatan menuju kolaborasi nyata antar program studi” ujar Prof Taufiq.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Program Studi Teknik Informatika Iwan Adhicandra.

Dia menyebut kolaborasi ini merupakan langkah strategis agar mahasiswa semakin siap bersaing secara global.

“Sinergi antarbidang, seperti Teknik Informatika dan Manajemen sangat penting untuk melahirkan lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang” kata Iwan.