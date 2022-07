Fokus pada Pendidikan Hingga Lingkungan, Perhutani Diganjar 2 Award 

jpnn.com, JAKARTA - Dua penghargaan Indonesia CSR Award-V-2022 dari Economic Review yang diperoleh Perhutani, membuat perum ini fokus pada kegiatan corporate social responsibility (CSR).

Bidang yang disasar adalah lingkungan, pendidikan dan pengembangan UMKM untuk mempercepat kebangkitan ekonomi nasional.

Dua penghargaan tersebut adalah The Best SDG’s Program Implementation 2022 Climate Action dan The Best Head of Corporate Secretary for Corporate Social Responsibility- 2022.

Sekretaris Perusahaan Asep Dedi Mulyadi mengatakan ajang CSR Award-V-2022 ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan di Indonesia yang memiliki program-program CSR yang mampu mengelola risiko dan dampak (negatif dan positif) perusahaan.

Selain itu, bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerima, dan berkontribusi bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

"Penghargaan ini bisa memacu semangat Perhutani untuk menjalankan Program TJSL," kata Asep dalam keterangannya, Jumat (29/7).

ke depan, kata Asep, Perum Perhutani akan terus berkomitmen untuk mendukung program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sehingga berperan aktif untuk mengoptimalkan bisnis di sektor kehutanan serta peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

“Tahun ini kami tetap fokus dalam menyalurkan bantuan pada bidang lingkungan, pendidikan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga bisa terus memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.