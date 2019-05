Foto Cinta Laura dan Pacar, dari Ciuman hingga di Kasur Tersebar di Medsos

jpnn.com - NAMA Cinta Laura mendadak jadi buah bibir netizen. Pasalnya, foto dan video mesra dirinya dengan sang kekasih, Frank Garcia tersebar di media sosial.

Pose-pose sangat intim itu diunggah oleh Frank Garcia lewat akunnya di Instagram @soyfrankgarcia.

Dalam beberapa posting-an, terlihat dia dan Cinta Laura beradegan mesra. Salah satunya yakni mereka berendam bareng di bathtub.

"Cinta does not approve of this rap," ungkap Frank Garcia sebagai keterangan video.

Tidak hanya itu, ada pula pose Cinta Laura dan Frank Garcia tengah berciuman. Mereka tampak berada di kawasan pinggir pantai.

"Fireworks went off with this one," ujar Frank Garcia.

