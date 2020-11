Foto dari Abad 19 Buktikan Kuatnya Hubungan Orang Makassar dengan Aborigin

Sebuah foto dari tahun 1873 yang kini tersimpan di salah satu museum di Kota Roma, Italia, menjadi bukti adanya hubungan kuat antara Makassar dengan Australia Utara.

*Peringatan artikel ini memuat foto-foto orang Aborigin yang telah meninggal dunia*

Foto ini membuktian jika orang Aborigin, penduduk asli benua Australia telah bepergian keluar Australia sebelum kedatangan orang Eropa terus berlangsung.

Foto yang menunjukkan beberapa pria Aborigin, termasuk anak-anak diambil oleh pengelana asal Italia Odoardo Beccari, yang berada di Makassar yang saat itu merupakan salah satu kota pelabuhan perdagangan internasional.

Salah satu komoditas yang diperdagangkan adalah teripang, yang banyak ditemukan di daerah Arnhem Land di wilayah pesisir utara Australia.

"Teripang di tahun 1800-an merupakan komoditas yang sangat tinggi nilainya," ujar Profesor Lynette Russell dari Laureate Global Encounters Monash Indegenous Studies Centre. Photo: Foto orang Marege yang tinggal di Kota Makassar pada tahun 1873, diabadikan oleh pengelana asal Italia Odoardo Beccari. (Museo Nazionale Pigorini)

Dalam webinar bertema 'Reconnecting with indigenous people in Makassar and the Northern Territory' yang digelar oleh Konsulat Jenderal Australia bersama Rumata Artspace, Selasa (10/11), Profesor Lynette menjelaskan pelayaran orang Makassar ke Marege berlangsung sekitar 10 hari dengan memanfaatkan angin musim barat.