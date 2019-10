Foto dari Denmark Open 2019 yang Seharusnya Bikin Negara Lain Iri

jpnn.com, ODENSE - Indonesia memantapkan dominasinya di nomor ganda putra tahun ini, usai si ranking satu dunia Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions menjadi juara di Denmark Open 2019.

Minions mempertahankan gelar yang diraih tahun lalu setelah dalam laga final di Odense Sports Park, Odense, Minggu (20/10) mengalahkan peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan a.k.a Daddies 21-14, 21-13.

“Kami senang bisa menang. Tidak mudah untuk mempertahankan gelar di sini. Karena lawan kuat semua. Ini merupakan berkat buat kami,” ujar Marcus seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Pertemuan ini merupakan yang kelima kalinya buat Minions dan Daddies di BWF World Tour 2019. Kelima duel itu selalu terjadi di babak final yang artinya kedua ganda Indonesia itu berhasil mengatasi ganda-ganda terbaik dari negara lain. All Indonesian final terjadi di Indonesia Masters, Indonesia Open, Japan Open, China Open dan Denmark Open. Minions selalu menang.

1 - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo has become the FIRST Men's Doubles pair to win back-to-back Denmark Open titles since the Super Series era. Retained.#DenmarkOpenSuper750 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) October 20, 2019