Denmark Open 2019: 5 Fakta di Balik Gelar Juara Praveen/Melati, Nomor 2 Luar Biasa

jpnn.com, ODENSE - Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti alias PraMel menjadi juara di Denmark Open 2019 Super 750. Gelar tersebut merupakan yang pertama sejak mereka berpasangan.

Pada laga final di Odense Sports Park, Odense, Minggu (20/10) malam, PraMel mengalahkan duet Tiongkok Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping dalam waktu 59 menit, 21-18, 18-21, 21-19.

“Bisa menang hari ini tentu senang sekali. Ini merupakan gelar pertama kami setelah satu setengah tahun berpasangan. Dan tentu ini akan membuat kami percaya diri di turnamen berikutnya,” kata Praveen seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

“Iya, pasti senang, ini gelar kami yang pertama. Akhirnya bisa membuktikan kalau kami bisa,” sambung Melati.

Highlights | Jordan and Oktavianti ???????? celebrate their first title ever as a pair in a stunning deciding game against Wang and Huang! ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/BH5cYjeWLh — BWF (@bwfmedia) October 20, 2019