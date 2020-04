Foto Keluarga Raisa Pakai Masker, Zalina Bikin Netizen Gemas

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana akhirnya mulai memperlihatkan wajah putrinya, Zalina Raine Wyllie. Dia baru saja mengunggah potret anak bersama suaminya, Hamish Daud.

Menariknya, foto keluarga yang diunggah Raisa itu sangat menggambarkan kondisi saat ini. Mereka bertiga berpose sambil memakai masker.

Wajah Zalina yang biasanya ditutupi kini sudah menghadap ke layar. Meski memakai masker, raut bayi berumur 1 tahun itu akhirnya diperlihatkan di media sosial.

"Family potrait, 2020," ungkap Raisa di akun Instagram miliknya, Minggu (12/4).

Foto keluarga yang diunggah pelantun Teristimewa itu spontan menuai komentar dari netizen. Banyak followers yang mengaku senang akhirnya bisa melihat wajah Zalina. Selain itu, netizen juga merasa gehamismas melihapakai maskert bayi lucu tersebut.

"Zalina, gemesh banget," komentar Manderos.

"50 years from now, this pic will be among the historical archives," ujar Dee Lestari.

Raisa dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017. Mereka dikaruniai anak pertama pada 12 Februari 2019 lalu. Bayi perempuan tersebut kemudian diberi nama Zalina Raine Wyllie.(mg3/jpnn)