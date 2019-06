FP1 MotoGP Belanda: Quartararo Paling Kencang, Lorenzo Dilarikan Ambulans

jpnn.com, ASSEN - Salah satu pendatang baru alias rookie MotoGP musim ini Fabio Quartararo menjadi pembalap paling kencang di latihan bebas (free practice) pertama MotoGP Belanda di Assen, Jumat (28/6) siang WIB.

Rider Petronas Yamaha SRT itu mencatat waktu terbaiknya satu menit 33,909, lebih tajam 0.077 detik dari pembalap pabrikan Yamaha (Monster Energy) Maverick Vinales. Posisi ketiga ditempati pembalap Mission Winnow Ducati Danilo Petrucci.

All six manufacturers inside the top 11 after a dramatic FP1! ????@FabioQ20 is the man to beat with @mvkoficial12 and @Petrux9 hot on his heels! ??#DutchGP ???????? pic.twitter.com/VkEcyoamrR — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) June 28, 2019