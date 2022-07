Frame Ritz Association Rilis 7 Film Pendek, Rieta Amilia: Supaya Orang Ingat

jpnn.com, JAKARTA - Frame Ritz Association di bawah naungan Frame Ritz Production merilis 7 film pendek dari para sineas muda tanah air.

Tujuh film pendek itu terdiri dari Tininggal, Dad, I Just Want To Say Something, The Night Owl, Trauma(tika), Dana Kalian, Twinty, dan Almarhum Ayah Atau Istri?.

Ketujuh film itu rencananya bakal tayang melalui kanal Frame Ritz di YouTube pada Agustus 2022.

Eksekutif produser Frame Ritz Rieta Amilia mengatakan ide ini berawal dari keinginannya untuk menghidupkan kembali Frame Ritz.

Pasalnya, rumah produksi itu sudah vakum selama kurang lebih dua tahun.

"Aku pikir mencoba tayangkan dahulu di YouTube, kecil-kecil. Sekarang kalau enggak ada krunya, ya sudah kami buat asosiasi saja," ujar Rieta Amilia di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7).

Baca Juga: 10 Proposal Film Pendek Siap Diproduksi Kemendikbudristek

Menurut Rieta, ide itu sudah ada sejak Maret 2022. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya membuka kesempatan bagi para sineas muda untuk mengirimkan karyanya.

"Maret akhir bagaimana Frame Ritz bisa bangkit lagi, supaya orang ingat ya kami bikin ini," kata Rieta Amilia.